Désillusion. L’exil du roi Béhanzin, 1894-1906

Pourquoi le roi Kondo est-il obligé de quitter son royaume ? Pourquoi cette cohorte de matelots blancs qu'il observe depuis son arrivée sur ce bateau ? Sur le pont, dans les couloirs, dans tous les recoins du navire à chacun de ses déplacements, il est épié et contrôlé comme dans les prisons occidentales. Il ne peut se déplacer qu'en présence d'un garde protecteur... Pourquoi tant d'agitation ? Est-ce la rencontre avec son homologue français qui lui vaut cette attention à bord ? Dans l'ignorance, là commence l'exil du roi Kondo, fait de rebondissements et de crises qui l'ont conduit à une fin douloureuse. L'auteur nous entraîne, à la fois entre l'épopée et le récit, dans les profondeurs d'un conflit de territoire entre le royaume d'Abomey et la France à travers un personnage à fort caractère qui fait face au destin tragique qui le guette.