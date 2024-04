Cheval sensible, Cheval aidant. Pratique de l'équithérapie centrée sur la Personne et l'Attachement

Le Haut Conseil de l'Enfance, de la Famille et de l'Age, souligne une surmédication de la souffrance psychique en France et presse les politiques de santé mentale à s'orienter vers les approches d'écoute personnalisée à l'enfant et à la famille. Dans ce contexte, la médiation équine attise la curiosité, de la personne en recherche d'aide au corps médical, en passant par les passionnés de la relation Homme-Animal. A qui l'équithérapie est-elle destinée ? Comment la présence du cheval permet-elle de mieux se connaitre, d'initier des changements personnels, de faire un travail sur soi et en famille ? Nous tentons de répondre à ces questions. En resituant la place prise par l'équithérapie dans les dispositifs d'accompagnement des personnes et en découvrant comment cette aide si particulière s'appuie sur la sentience du cheval, la conscience qu'il a de ce qu'il vit. Ainsi la présence du cheval peut-elle devenir thérapeutique, lorsque sa libre expression résonne avec le style d'attachement de la personne pour questionner les schémas relationnels de sa vie familiale et sociale. Cette approche plonge la personne et le cheval au coeur de leur sensibilité interactionnelle, dans une expérience émotionnelle peu commune qui requiert un savoir être spécifique de l'équithérapeute dans la pratique de l'Equithérapie Centrée sur la Personne et l'Attachement.