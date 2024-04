"Chiens écrasés" est l'appellation humoristique donnée à la rubrique des journaux consacrée aux faits-divers de peu d'importance. Dans ses célèbres Nouvelles en trois lignes écrites au début du vingtième siècle pour le journal Le Matin, Félix Fénéon avait transformé ce degré zéro du journalisme en littérature de haute volée. Eric Chevillard, qui excelle dans la forme brève, reprend le flambeau. Il prend l'expression chien écrasés au premier degré et raconte, à travers des brèves assassines ciselées comme des haïkus, les morts incongrues de malheureux clébards innocents. Maniant l'art de l'ellipse cruelle avec délice, Chevillard livre un exercice de style époustouflant et affreusement drôle, à lire et relire à tous les âges.