Le Pays Basque... à pied

Le Pays basque est bordé à l'Ouest par l'Océan Atlantique et au Sud par les Pyrénées. Les trois provinces qui le composent (Labourd, Basse-Navarre et Soule) abondent de plaines, coteaux et forêts. Le rouge des pans de bois des maisons tranche avec le vert des vallées pastorales. Les massifs des Pyrénées se succèdent et offrent au randonneur des points de vue à couper le souffle.