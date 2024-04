Le pays de Brioude Sud Auvergne... à pied. 30 Promenades & Randonnées

Le Pays de Brioude se situe au nord-ouest de la Haute-Loire dans le sud de l'Auvergne. Pays d'Art et d'Histoire reconnu pour ses églises romanes, ses abbayes millénaires, ses châteaux médiévaux, ses villages de caractère labellisés "plus beaux villages de France (Blesle et Lavaudieu). C'est aussi une terre riche en patrimoine naturel : vallées de l'Allier, de la Sénouire, de l'Alagnon, espace naturel sensible de Lorlanges, grandes étendues de Limagne, bords de l'Allier...