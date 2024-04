Prier 15 jours avec Louise de Marillac

Louise de Marillac (1591-1660), après la mort de son mari en 1625, se retrouve seule pour élever son fils de 12 ans. Elle s'inquiète beaucoup pour l'éducation de cet enfant. Mais elle a la chance de rencontrer Vincent de Paul, qui sait la conseiller. En 1633, elle fonde avec l'appui du futur saint la compagnie des Filles de la Charité. Cette communauté est d'un style radicalement nouveau pour le XVIIe siècle : refusant la clôture et délaissant le voile, les soeurs se consacrent aux pauvres et ne prononcent pas de voeux perpétuels. Le mystère de l'Incarnation est au coeur de la spiritualité de Louise de Marillac, qui découvre la profondeur de l'humilité de Dieu et s'émerveille de l'Amour révélé dans l'eucharistie. En contemplant l'humanité du Fils de Dieu, elle apprend les attitudes nécessaires au service des humbles et des nécessiteux. Elisabeth Charpy, fille de la Charité de saint Vincent de Paul, est spécialiste de l'histoire de sa communauté, en particulier de la vie et de la spiritualité de sa fondatrice. Elle est également l'auteure de Prier 15 jours avec Catherine Labouré (Nouvelle Cité).