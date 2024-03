Walden ou La vie dans les bois. Extraits choisis

Pendant deux ans et deux mois, Henry David Thoreau séjourne dans une cabane qu'il a bâtie lui-même, au bord de l'étang de Walden, à Concord, dans le Massachusetts. Au contact de la nature, il redécouvre les bienfaits de la solitude et retrouve la liberté dont les obligations sociales l'avaient privé. Walden ou la Vie dans les bois est considéré comme l'un des textes majeurs qui ont façonné la pensée et la littérature nord-américaines. De la beat generation à Into the Wild en passant par Le Cercle des poètes disparus, ce récit initiatique culte continue de nourrir de nombreuses contre-cultures et est érigé en manifeste par les mouvements écologistes modernes. Dans sa préface, Michel Onfray met en lumière les formidables leçons de ce livre, véritable appel à "refuser la vie mesquine".