Mes gestes naturo pour optimiser ma santé

Et si vous essayiez la menthe poivrée contre vos maux de ventre ? Et l'eau de rose pour atténuer vos premières rides ? Ou encore la tisane d'ortie pour lutter contre la fatigue ? Anh Nguyen, docteure en pharmacie et naturopathe, vous propose quatre routines thématiques (antifatigue, antistress, confort digestif et beauté de la peau) pour découvrir la naturopathie, l'appliquer au quotidien et retrouver ainsi votre forme et votre vitalité. Avec : - Des informations scientifiques pour comprendre les causes de vos déséquilibres. - Un véritable plan d'action basé sur les outils de la naturopathie (phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie, micronutrition, etc.). - Des exercices, des techniques et des recettes faciles à mettre en place. - Des conseils et des astuces pour plus d'efficacité dans vos pratiques.