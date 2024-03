Backgammon. Coups et stratégies

Cet ouvrage s'adresse aux jeunes comme aux adultes, aux novices comme aux amateurs éclairés. Des règles du backgammon aux différentes ouvertures en passant par les plans de jeu emblématiques, vous y trouverez notamment les coups spéciaux ainsi que des conseils pour bien les négocier. Que ce soit pour découvrir ce jeu historique mêlant hasard et stratégie, ou bien pour comprendre des méthodes plus complexes de façon ludique et graphique, ce livre donnera à chacun les ressources nécessaires pour s'améliorer quel que soit son niveau. A chaque situation sa solution. Alors à vous de jouer !