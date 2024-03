L'aventure de Castle Rock

Alice, Jesse et Fergus avaient encore un long chemin à parcourir avant de devenir de vrais amis. Il leur faudrait en passer par deux trahisons, quelques mensonges, et frôler la mort à une ou deux reprises. Mais cela, ils ne le savaient pas encore... Trois jeunes héros au coeur d'une nature écossaise grandiose et sauvage, un internat fantasque et la grande aventure : un roman d'apprentissage irrésistible et réjouissant.