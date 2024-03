L'impossible Kurdistan. Du rêve inachevé au tragique assassinat du leader Ghassemlou

Le combat d'Abdul Rahman Ghassemlou pour la liberté des Kurdes. Le 13 juillet 1989, le leader kurde Abdul Rahman Ghassemlou est assassiné à Vienne par des tueurs à gages de l'ayatollah Khomeini. Pourquoi ce meurtre a-t-il été orchestré ? En quoi Ghassemlou constituait-il une menace pour la République islamique ? Cet acte terroriste aurait-il pu être évité ? Dans cette biographie originale aux accents d'enquête politique, la journaliste d'investigation Carol Prunhuber répond à toutes ces questions et à beaucoup d'autres. Ce faisant, elle dresse le portrait d'un homme exceptionnel, passionné, cultivé et obsédé par un idéal : créer un Kurdistan autonome au sein d'un Iran démocratique. En effet, fier d'être kurde et iranien, Ghassemlou lutte toute sa vie pour regrouper les Kurdes - répartis principalement entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie - dans un même Etat. Secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI) de 1973 à 1989, il devient une figure incontournable de la résistance aux régimes autoritaires iraniens - celui du shah Mohammad Reza Pahlavi d'abord, puis celui de l'ayatollah Khomeini dès 1979. Dans cet ouvrage enfin traduit en français, Carol Prunhuber raconte ce rêve inachevé, cette lutte pour la liberté et cette vie fauchée. Spécialiste du monde kurde et proche de Ghassemlou, l'auteure nous emmène, de Téhéran à Vienne, au coeur d'un univers fascinant et méconnu. Alors que la République islamique d'Iran continue de perturber et de défier l'Occident, L'Impossible Kurdistan est un ouvrage essentiel pour comprendre le Moyen-Orient d'hier et d'aujourd'hui. " Un grand texte sur le Kurdistan à lire et méditer absolument. " Patrice Franceschi