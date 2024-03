La vie devant ses yeux

"C'est un après-midi très chaud et inodore. Les fleurs de mai et de juin ont séché sur leurs branches ou sont tombées des arbres, mais l'adolescence semble traîner pour toujours". A quarante ans, Diana mène la vie dont elle a toujours rêvé : une belle maison dans la banlieue cossue d'une petite ville universitaire américaine, un mariage heureux et une vie de famille épanouie. Pourtant, cet été-là, Diana est prise d'un étrange sentiment de malaise. Des réminiscences de son adolescence, marquée par un événement tragique, commencent à s'imposer à elle. Peu à peu, une angoisse dévorante s'immisce dans son quotidien.