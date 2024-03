Recettes véganes pour gens actifs

75 recettes véganes pour rassasier l'appétit des gens actifs et fournir de l'énergie à ceux qui aiment bouger et jouer dehors. Xavier, c'est l'athlète végane. Nicolas, le nutritionniste du sport. Ensemble, ces deux complices et irréductibles gourmands ont créé un livre comprenant plus de 75 recettes végétaliennes pour rassasier l'appétit des gens actifs et fournir de l'énergie à ceux qui aiment bouger et jouer dehors. Ils déboulonnent au passage, avec humour et rigueur, les mythes sur le véganisme et la performance sportive. Oui, tu peux ingérer suffisamment de protéines en mangeant juste des plantes ! Gagnant du prix Or dans la catégorie : Livres de cuisine santé ou d'alimentation particulière en 2022 aux Lauréats des saveurs du Canada https : //tastecanada. org/2022-taste-canada-award-winners/