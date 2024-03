Gagner en lucidité grâce au nerf vague. Prenez conscience de tout ce qui se joue lorsque vous n'êtes pas sûr de vous et n'ayez plus peur de prendre des risques !

Dans ce nouveau livre, Ludovic Leroux nous aide à explorer en quoi bien comprendre le fonctionnement de notre nerf vague peut nous aider à gagner en lucidité dans notre vie et dans nos choix. Il nous invite à travailler spécifiquement sur tous ces pans de notre vie où nous avons souvent souffert par le passé, sans être en mesure d'y apporter une réponse efficace. Si nous avons subi ces expériences sans avoir la possibilité de revenir rapidement en sécurité, alors, ne sachant pas y répondre, nous les enregistrons comme étant des souffrances à éviter. Nous allons alors nous retrouver à passer notre temps à nous protéger plutôt qu'à créer. Autrement dit, nous avons mis de côté nos objectifs de vie au détriment de nos objectifs de survie ! Nous nous levons chaque matin avec comme objectif de ne pas souffrir plutôt que celui de vivre pleinement notre vie. Notre nouvelle mission avec ce livre : nous reconnecter à nos objectifs de vie, oser à nouveau rêver et surtout réaliser ces projets qui sont en nous. Cette méthode, basée en partie sur les travaux du Dr Gabor Maté et de Peter Levine, va permettre de transformer nos objectifs de survie en objectifs de vie et de ne plus avoir peur de prendre des risques dans la vie.