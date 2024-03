Paul Delaneau, ex-sportif de haut niveau, est initié aux mystères de la Franc-Maçonnerie. Collaborateur de Raymond Gaudichon, ministre de l'Intérieur du Gouvernement en place, et haut dignitaire Maçon il se voit déléguer par celui-ci une mission secrète au Congo. Au prétexte de " coopération ", il s'agit de faire pression sur Achille Zamba, Président de l'Etat congolais, pour qu'il fasse la paix avec une rébellion qui, soutenue par les Etats-Unis, dévaste le Wiku, une région riche en minerais. La situation nuit aux intérêts de la France, qui, via sa société Minerva, y exploite des mines d'uranium nécessaires à sa politique nucléaire. Delaneau est pris dans un traquenard monté par une coterie qui le fait passer pour un agent des Américains. Il se trouve propulsé sur divers continents, ballotté dans un univers d'embrouillaminis, de coups tordus et de crimes, où même si les Frères 3 points, c'est tout, la chaîne qui l'entoure n'est pas toujours celle de l'amitié et de l'amour.