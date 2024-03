Concours ATSEM et ASEM - Catégorie C - Annales corrigées. Agent (territorial) spécialisé des écoles maternelles - 2024-2025

Un livre d'entraînement intensif au concours d'agent (territorial) spécialisé des écoles maternelles, avec : un test d'auto-évaluation ; une méthode pas à pas et des conseils de jury pour faire la différence lors de l'oral ; 360 QCM corrigés ; 14 sujets récents d'annales corrigés classés par niveau de difficulté ; 14 sujets blancs corrigés classés par niveau de difficulté ; un QCM de 80 questions pour préparer l'entretien et 20 questions possibles du jury ; une simulation d'entretien commentées ; des corrigés expliqués et détaillés. OFFERT EN LIGNE : + de sujets corrigés + 100 QCM interactifs sur la fonction publique territoriale + un dossier spécial ASEM intégrant des sujets audios pour se préparer à la transcription écrite.