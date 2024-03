Le 6e talent. Rayonnez grâce au meilleur de vous-même

Quels que soient votre rôle et votre situation professionnelle, découvrez vos talents distinctifs comme de puissants leviers et voyez comment les exprimer pour avoir un plus grand impact et laisser votre marque de façon positive et efficace. Dans cette 2e édition bonifiée, Le 6e talent vous invite à aller plus loin dans la mise en valeur de vos talents, en dévoilant et en activant votre zone d'excellence - cet espace où vous brillez avec le meilleur de vous-même. Imaginez être plus énergisé au quotidien, vous sentir sur votre X et naviguer davantage dans votre zone d'excellence. C'est possible ! C'est ce que Le 6e talent vous révèle.