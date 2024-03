La nage en eau froide - 8 séances pour retrouver son ancrage et la santé

Nous savons désormais comment le corps réagit à une eau à moins de 20 °C, la façon dont il s'adapte à ce stress dans la durée et en quoi la nage régulière en eau froide permet de mieux gérer les effets nocifs de la vie moderne. Les résultats ont-ils été prouvés scientifiquement ? Si j'ai envie de m'y mettre, par où dois-je commencer ? J'ai des soucis de santé spécifiques, est-ce que la Chill Therapy est pour moi ? En combinant la science avec des études de cas et des témoignages de patients, Dr Mark Harper met en lumière l'impact physiologique et mental de l'eau froide sur nous, en soulageant, entre autres : l'anxiété et la dépression, le syndrome de stress post-traumatique, les migraines, les douleurs chroniques et la fibromyalgie, l'arthrite.