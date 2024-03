Mukashi mukashi, Contes du Japon. Enéko to nézumi et autres histoires

Le folklore japonais regorge de contes et de fables mettant en scène samouraïs, animaux farceurs et magiques, esprits, monstres et autres sorcières. La collection de recueils Mukashi mukashi (Il était une fois, en japonais) vous propose de découvrir ses histoires très populaires au Japon et souvent méconnues hors de l'archipel. Histoire I : Enéko to nézumi Une jeune fille passe ses journées à dessiner des chats et cela inquiète ses parents. Histoire 2 : L'apprenti marchand de pluie Un jeune garçon se retrouve malgré lui l'apprenti du dieu du tonnerre Histoire 3 : Les chapeaux des jizos Un paysan veut vendre des chapeaux au marché, mais la neige commence à tomber.