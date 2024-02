Pratiquer la loi de l'attraction. Atteindre tous ses objectifs grâce aux pouvoirs de la pensée

Comprendre le fonctionnement de la loi de l'attraction pour mieux l'employer et enfin voir des changements dans sa vie... Qu'est-ce que la manifestation ? Qu'est-ce que le taux vibratoire ? Comment se libérer de nos blocages ? La loi de l'attraction est un sujet vaste et il peut être difficile de savoir par où commencer... Ce livre vous guidera dans votre découverte de la loi de l'attraction et de ses mécanismes. Pas à pas, l'autrice vous accompagne grâce à : - Des explications claires - Des exercices à réaliser dans le livre - Des vidéos de méditationCe livre vous permettra de trouver vos méthodes et vous aidera à déterminer vos ambitions et vos objectifs. Vous saurez enfin comment mettre en place un plan d'action et vous y tenir !