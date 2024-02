Chez les gens du Nord. Pays de Flandre française, Côte d'Opale, Westhoek, littoral belge. Le Guide des Curieux

Vous pensiez connaître le Nord ? Saviez-vous qu'il regorge de lieux secrets ou discrets, fabuleux ou énigmatiques, de temples maçonniques, de sites maudits, d'oratoires votifs, d'endroits sacrés ou diaboliques, de terres divinisées ou magiques, de cathédrales alchimiques, d'autels druidiques, de châteaux médiévaux étranges, de ruines légendaires... ? Tout au long de cet ouvrage, se côtoient l'étrange et l'insolite, la légende et le réel, le fait historique et l'anecdote, les légendes séculaires et les symboles venus de la nuit des temps. L'auteur vous guidera à travers ce patrimoine trop souvent méconnu, oublié, ou que nous visitons sans en percevoir la subtile origine ou l'antique affectation. Une mine d'informations pour découvrir le Nord et étendre et approfondir nos connaissances.