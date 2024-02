Zoizette. Edition

A peine sortie de l'oeuf, la petite Zoizette voudrait offrir le plus beau des chants. Mais Zoizette zozote ! Elle décide donc de rester muette... Ses parents font venir les plus grands spécialistes pour se débarrasser de ce cheveu sur la langue. Sans succès. Que faire pour que Zoizette sorte de son silence ? Un texte musical et rimé sur l'acceptation de soi.