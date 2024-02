365 activités pour toute l'année

Ce cahier contient 365 pages d'activités pour occuper l'enfant tout au long de l'année. Il pourra dessiner, faire des labyrinthes, trouver les mots cachés et résoudre une tonne de défis amusants ! Les activités sont divisées en 4 thématiques différentes : dinosaures, animaux, insectes et bestioles et animaux marins. Ce cahier contient 365 pages d'activités pour occuper l'enfant tout au long de l'année. Il pourra dessiner, faire des labyrinthes, trouver les mots cachés et résoudre une tonne de défis amusants ! Les activités sont divisées en 4 thématiques différentes : dinosaures, animaux, insectes et bestioles et animaux marins.