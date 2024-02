Femmes, soyez soumises à vos maris

"Aux Scouts, au moment du signe de croix, je me suis trompée de main. Pas de bol, j'avais une chance sur deux. Soit personne n'a rien vu, soit ils ont fait semblant. On a bien rigolé le soir, quand j'ai raconté ça à mes parents. Ils m'ont dit "Tu es sûre que tu veux continuer ? " J'ai acquiescé. Bien sûr on ignore, à huit ans, qu'un simple "oui" peut modifier le cours d'une vie". C'est l'histoire d'Alice, une enfant heureuse, puis une jeune fille enjouée, qui rencontre un homme mystérieux et fascinant, pour qui seul Dieu compte. C'est l'histoire vraie d'une toile qui se tisse, années après années. C'est une maison sans chauffage, sans musique, sans jouets, sans espoir, dans laquelle une femme et ses enfants devront apprendre à survivre.