Bienvenue à la ferme ! Colle des coquilles sur les têtes des poussins et décore la crinière des chevaux avec des noeuds et des rubans. Dans ce livre de collage et de coloriage rigolo, tu trouveras plein de beaux dessins autour du thème de la ferme. Colle les chaussures des petits cochons, les lapins et les fleurs. Après avoir collé tous les autocollants, tu peux donner de la couleur aux dessins avec tes crayons de couleur.