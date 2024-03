Restaure ton corps. Yoga restauratif, relaxation, centrage, pranayama et méditation

Saviez-vous que votre organisme est équipé d'un système de récupération qu'il est possible de stimuler de manière naturelle ? Ce trésor se nomme la réponse de relaxation, située au coeur de votre système nerveux. Le yoga restauratif, les exercices respiratoires et la méditation sont des méthodes accessibles à tous pour accéder à cette relaxation bienfaitrice sur les plans physique, psychique, émotionnel et spirituel. Ce livre vous guide pas à pas avec 25 visuels de postures essentielles de yoga restauratif (passives et agrémentées de matériel pour un meilleur positionnement), 10 séances prêtes à l'emploi (anti-stress, digestion, menstruations, sommeil, défenses immunitaires...), 5 exercices de recentrage et un protocole précis de méditation pour déclencher la réponse de relaxation.