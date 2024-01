Kuma Orso & Mia - L'intégrale

On raconte que les humains ne peuvent pas pénétrer dans le Bois d'Or... Mais qui est alors la pétillante petite fille que Kuma Orso vient juste de rencontrer ? C'est Mia, un concentré de bonne humeur et d'idées farfelues ! Dès lors, la vie de Kuma et de ses amis Red, Pigpig et Lady ne sera plus jamais la même ! Des aventures drôles et pleines de tendresse et une histoire d'amitié douce et secrète.