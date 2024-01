Réussir son potager avec la lune. Edition 2024-2025

Grâce à Réussir son potager avec la Lune, cultivez de manière naturelle votre potager en suivant les rythmes de la Lune pour obtenir de beaux et bons légumes. Découvrez : - Toutes les notions de base pour bien comprendre comment la Lune agit sur le sol puis les plantes. - Un calendrier lunaire de mars 2024 à février 2025 indiquant, jour par jour, les travaux à réaliser au potager et des espaces réservés à vos notes. - 33 plantes potagères présentées sous forme de fiches, chacune précisant les étapes du semis à la récolte et les meilleures variétés. Un calendrier de culture récapitule toutes les dates pour réaliser les bons gestes. Retrouvez vos courbes lunaires mars 2024 à février 2025 à l'intérieur de la couverture !