La confirmation à sa juste place. Plaidoyer pour proposer ce sacrement avant la première communion

Aujourd'hui, la confirmation est perçue comme utile mais facultative. Elle est destinée au croyant qui s'engage, elle est perçue comme l'apanage d'un "chrétien d'élite" , voire un privilège. Mais pouvons-nous réellement nous satisfaire du fait que plus de la moitié des baptisés ne soient pas confirmés, et soient ainsi privés de la plénitude de l'Esprit Saint ? Pour l'auteur, la désaffection de la confirmation est en partie liée à la manière dont l'Eglise la propose aux fidèles. Si dans la Tradition de l'Eglise, le deuxième sacrement de l'initiation chrétienne a longtemps été conféré aux alentours de l'âge de raison, à présent, dans de nombreux diocèses, celui-ci se trouve réservé à l'adolescence, c'est-à-dire après la première communion. La perspective de l'auteur est pastorale. En s'appuyant sur la pratique et de nombreuses références à travers les siècles, l'abbé François Dedieu nous fait redécouvrir la nature de ce sacrement et révèle son caractère décisif dans la vie chrétienne. L'enjeu spirituel est immense : il s'agit que chaque chrétien baptisé soit aussi confirmé dans sa foi. Préface du père Guillaume de Menthière L'abbé François Dedieu est prêtre depuis 2002 et curé de la paroisse Saint-Urbain Sainte-Marie de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Il est aussi le promoteur des Cellules paroissiales d'évangélisation pour le monde francophone. Il a publié Curé à durée indéterminée (Artège, 2022).