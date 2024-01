Pour une hantologie du cinéma - "Ghost Dance" de Ken McMullen, "Notre musique" de Godard

Une longue et baroque dérive autour de Notre musique de JLG. Baroquisme n'excluant pas la plus grande rigueur analytique. Foisonnante, dirons-nous, et suivant de près la composition du film autant que ses multiples échos et questionnements latents et/ou en suspens. Film hanté par Dante, film hanté par le "siècle du cinéma" coïncidant avec le siècle des pires atrocités, atrocités glacées et glaçantes par leur technicité. Cette précieuse dérive est précédée d'une méditation attentive sur Ghost Dance de Ken McMullen et sur les étonnants propos que Jacques Derrida y tient, contaminant tout le film. Contaminant tout le présent ouvrage, que nous proposons, qui s'intitule à bon droit - bon devoir, dirait JLG - Pour une hantologie du cinéma.