Etudes finno-ougriennes N° 55/2014

Un numéro non thématique qui donne à voir les problématiques actuelles de la recherche dans le domaine finno-ougrien. De la Sibérie à la Finlande, ce tome explore d'abord le sujet éminemment contemporain du rôle de la femme dans la société et en littérature dans divers contextes culturels. D'autres articles interrogent aussi les moyens de préserver les cultures traditionnelles, qu'il s'agisse de célébrations annuelles ou du recours au numérique, qui peut s'avérer problématique pour certaines langues aux caractères complexes. Enfin, l'étude d'auteurs et autrices de romans, nouvelles, poèmes et illustrations donne un aperçu de la richesse artistique et littéraire des peuples finno-ougriens. Le tome se termine sur la présentation de webinaires, congrès et projets scientifiques marquants, témoignant de la vitalité de la recherche scientifique dans le domaine.