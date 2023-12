Débarquement imminent. Re-vivre après ma dépression

Si vous avez été touchés par mon premier livre qui vous a emmenés en voyage dans les profondeurs de ma dépression, je vous invite à embarquer pour cette seconde expédition. /Si vous êtes de nouveaux passagers, je vous en prie, prenez place, nous partons à la reconquête de ma vie. /Je vous préviens, ce périple ne saurait être dénué de défis. Vous traverserez avec moi des moments de turbulences, d'ascensions et de chutes. Ensemble, nous cheminerons à travers des épreuves à surmonter et des moments de résilience à célébrer. Je vous propose de me suivre dans un véritable parcours du combattant, en plein coeur d'un tourbillon émotionnel. Etes-vous prêts... au top départ... c'est parti ! //Plongez avec moi dans cette histoire fascinante de reconstruction, d'espoir et de renouveau.