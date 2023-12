Les systèmes agraires de Basse-Casamance (Sénégal). Permanences, mutations socio-environnementales et recomposition des terroirs agricoles

Cet ouvrage examine la vulnérabilité et l'adaptabilité des systèmes agraires en Basse-Casamance, une région rizicole multiséculaire, face à la variabilité climatique et aux changements sociaux. L'étude met en lumière l'importance de cette dynamique dans un contexte de conflit armé, englobant des enjeux environnementaux, socioculturels, économiques et politiques. Elle se penche sur la relation profonde entre le paysan diola et son environnement, reflétée dans des aménagements agricoles ingénieux qui sont fondamentaux pour l'identité de la région. L'auteur utilise une approche géographique intégrée et multiscalaire, combinant des outils de Géomatique et des travaux de terrain pour cartographier les évolutions dans la Basse-Casamance et les terroirs rizicoles.