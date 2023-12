Slow Life In Another World (I Wish!). Tome 4

Une belle demoiselle qui veut me tuer, adieu ma vie tranquille ? ! Itsuki a battu Dardaryl à la loyale et a obtenu Wendy ainsi que la maison de ses rêves. La vie à laquelle il aspire est toute proche, mais sa rencontre avec Renge va tout bouleverser. La jeune fille fait partie du même groupe qu'Aina et Solte et son but est de tuer notre héros ! Il essaie de dissiper le malentendu, mais Renge, trop en colère que ses amies aient été réduites en esclavage, ne veut rien entendre. La riposte de Shiro met le quartier sens dessus dessous !!