The hoody Love Tome 1 : Pour toujours

Lorsque Cassy rencontre Declan au lycée, elle comprend tout de suite qu'il vaut mieux l'éviter. Bad boy peu fréquentable, les ennuis lui collent à la peau et surtout, il n'a aucune limite. Les ordres ? Rien à faire. Les règles ? Elles sont faites pour être transgressées. Seuls comptent pour lui les Scorpions, son club de bikers. Ils sont et resteront sa seule et unique priorité. Les filles dans tout ça ? Juste bonnes pour passer un bon moment, rien de plus. Cassy le sait, succomber aux yeux gris de ce garçon torturé pourrait lui coûter très cher, mais... Elle est la glace, il est le feu. Elle est dans la lumière, il est dans l'obscurité. Leurs deux mondes vont entrer en collision, attention aux dommages collatéraux... Amour, dangers et mensonges s'entremêlent dans cette histoire dont personne ne sortira indemne.