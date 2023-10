Filles d’un temps nouveau. Les années d'espoir 1949-1968, 2e édition

Hambourg, printemps 1949. Quatre ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. Quatre ans que Henny, Ida et Lina sont sans nouvelles de Käthe. Après des temps tumultueux, l'Allemagne est en reconstruction et les trois amies recommencent à mener une vie normale. Henny a épousé Theo et tous deux continuent à travailler au service gynécologie et maternité de l'hôpital. Lina a ouvert une librairie et Ida habite toujours avec Tian et leur petite fille, Florentine, dans la pension familiale. Mais malgré ce vent d'espoir, les décennies d'après-guerre sont agitées. Entre la construction du mur de Berlin, l'arrivée de la pilule et de la télévision, la musique des Beatles et les soulèvements étudiants, les amies du quartier d'Uhlenhorst s'efforceront de se bâtir une nouvelle vie et de profiter des petits bonheurs. Dans ce nouveau volet, Carmen Korn explore l'optimisme des années d'après-guerre en Allemagne, à travers les destins inoubliables de quatre amies. " LA BRILLANTE CARMEN KORN PARVIENT UNE NOUVELLE FOIS A CAPTURER L'AIR DU TEMPS AVEC SON ECRITURE IRRESISTIBLE. " Hamburger Morgenpost