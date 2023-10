Lateres plumbei hispani. Production et commerce du plomb hispanique à l’époque romaine (IIe siècle av. J.-C. – Ier siècle apr. J.-C.)

Ce catalogue épigraphique des lingots de plomb hispaniques, avec 130 notices détaillées, présente la somme des connaissances accumulées au cours des trente dernières années sur la production et la diffusion d'un métal omniprésent à l'époque romaine. Grande région minière, l'Hispanie romaine a été la principale exportatrice de plomb en Méditerranée entre le IIe siècle avant J. -C. et le Ier siècle après J. -C. Les nombreux lingots provenant en particulier d'épaves sous-marines sont porteurs d'une riche épigraphie qui intéresse tant le domaine de la production que celui de la commercialisation du métal. Pour la première fois, cette documentation est réunie dans un ouvrage et abondamment commentée, croisant sources littéraires, épigraphiques, archéologiques et archéométriques.