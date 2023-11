Saint-Julien d'hier et d'aujourd'hui

Situé au coeur du Beaujolais viticole, à la charnière entre les Pierres dorées et les beaujolais villages, Saint-Julien présente une grande variété de paysages ainsi qu'une riche histoire, illustrée notamment par la personnalité de Claude Bernard. L'abbé Duplain a laissé un précieux témoignage de la vie du village jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. L'équipe de l'association culturelle a planché durant de longs mois pour "éplucher" les archives et surtout pour recueillir les témoignages des anciens afin de nous raconter la suite de l'histoire au XXe et au début du XXIe siècle. La vie quotidienne, les commerces, l'artisanat, le parler beaujolais et les traditions locales... les surgissements de la "modernité" depuis l'eau sur l'évier jusqu'au numérique... la naissance du musée Claude Bernard... la vie sociale et culturelle d'aujourd'hui dans un cadre préservé. Constitué de courts chapitres, agrémenté d'anecdotes et d'une très riche iconographie, ce livre s'adresse à tous ceux - anciens ou nouveaux arrivants, hôtes d'un jour ou Juliénois de coeur - qui veulent découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce beau village.