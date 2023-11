Le répertoire des saveurs. Nouvelles associations, recettes et astuces

Le retour de la bible des associations de saveurs ! Niki Segnit applique à nouveau son approche révolutionnaire pour explorer 92 nouvelles saveurs, principalement végétales, du chou kale à la noix de cajou, en passant par le grenadier et la pistache. Ce répertoire aide à comprendre comment et en quoi une saveur s'accommode à une autre. Chaque saveur est regroupée dans une famille de saveurs puis associée en paires. Plus de 800 associations de saveurs, recettes, astuces de cuisine, et histoires qui donnent vie à chaque ingrédient et qui permettent de s "exprimer librement en cuisine !