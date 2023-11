Jusqu'ici, tout va bien !. Dessins impertinents 2023

Le moment est venu de faire le bilan de l'année écoulée. Le séisme en Turquie, la guerre aux portes de l'Europe, la crise monétaire, les crises politiques nationales et internationales, rien ne nous aura été épargné. Sondron, pour son 13e album, nous présente le meilleur de son travail 2023. Cela promet encore une avalanche de rires, mais aussi réflexions et émotions. Malgré toute cette actualité morose, les gens vivent mieux et plus longtemps, Olivier Vandecasteele est libéré, les prix de l'énergie ont diminué, bref... Jusqu'ici, tout va bien !