Le Royaume céleste Tome 2 : Le coeur du guerrier du soleil

La suite de La fille de la Déesse de la LuneXingyin a enfin retrouvé sa mère, la Déesse de la Lune... Mais surtout, elle l'a écartée de toute menace pour de bon. Elle peut donc se permettre un peu de repos. Mais l'insouciance est de courte durée, car une étrange magie vient à nouveau menacer la paix qui règne sur les lieux. Et l'Empereur céleste ne compte pas laisser passer un énième débordement. Forcée une nouvelle fois d'abandonner sa maison et sa famille, Xingyin s'aventure dans des terres du Royaume encore inexplorées, à la rencontre de créatures légendaires, de monarques rusés et d'adversaires assoiffés de vengeance... Avec de nouvelles alliances qui changent plus vite que les marées, Xingyin doit surmonter les rancunes et les ennemis du passé pour se forger une nouvelle voie, cherchant du soutien auprès d'alliés inattendus. Alors qu'une terreur sans précédent menace le Royaume, Xingyin devra écouter son coeur et affronter ce mal qui gronde avant qu'il ne détruise tout ce qui lui est cher, et les êtres qu'elle a appris à aimer... même si cela exige le plus grand des sacrifices.