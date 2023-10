Frendo est vivant !

Encore plus sanglant, encore plus terrifiant, encore plus jouissif ! Après être sortie tout juste indemne de l'enfer de Kettle Springs, où elle a échappé aux instincts homicides d'un clown démoniaque, Quinn peut enfin reprendre une vie normale en poursuivant ses études à l'université. Mais bientôt les réseaux sociaux la replongent dans son cauchemar. Des conspirationnistes y prétendent en effet que le désormais légendaire massacre de Kettle Springs n'a jamais eu lieu. Pur fantasme, bien sûr, mais Quinn a bien du mal à persuader ses proches qu'elle dit la vérité. Et pourtant... un soir, lors d'une fête étudiante, un clown fait irruption pour s'attaquer à la jeune fille. Au même moment, un autre clown s'en prend à son père, resté à Kettle Springs. Quinn décide alors de retourner au milieu des champs de maïs, là où tout a commencé. Drôle de décision quand on sait l'horreur qui l'attend là-bas... Adam Cesare met à nouveau dans le mille avec cet hommage irrésistible au cinéma d'horreur. Fans de Scream, d'It ou d'Halloween, vous allez être servis !