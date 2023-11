L'enfant de l'hiver. Son plus beau cadeau ; Un miracle pour Oscar ; Un papa extraordinaire

Son plus beau cadeau, Meredith Webber Eduardo est ravi de passer les fêtes seul. Meurtri par une précédente relation, il tient désormais les femmes à distance. Une prudence qui vole en éclats dès qu'il fait la connaissance de Tess, sa nouvelle collègue, enceinte de sept mois et célibataire. D'emblée, la jeune femme éveille en lui un irrépressible instinct protecteur et un désir impérieux... Un miracle pour Oscar, Amy Andrews Cela fait cinq ans que Trinity se bat pour offrir à son petit garçon les meilleurs soins... Hélas, lorsqu'à l'approche de Noël, elle se retrouve sans logement, elle se sent désemparée. Aussi, quand le Dr Reid Hamilton lui propose de travailler chez lui, lui offrant un emploi et un toit, Trinity accepte. Tout en se jurant de garder secret l'émoi que suscite en elle le beau chirurgien... Un papa extraordinaire, Louisa Heaton Tandis qu'elle vient, par le plus grand des hasards, de croiser Jacob, le père de son fils, Eva est bouleversée. Et déçue par la réaction qu'a eue Jacob en découvrant l'existence de leur adorable petit Sebastien. Est-ce sa faute si cet homme, avec qui elle a partagé une intense nuit de passion quatre ans plus tôt, le soir de Noël, a disparu sans lui donner de nouvelles ? Quoi qu'il en soit, Jacob devra maintenant prendre soin de Sebastien, qu'il le veuille ou non... Romans réédités