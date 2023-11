Irrésistibles médecins écossais. Un Noël pour aimer ; Urgences sous la neige

Série "Irrésistibles médecins écossais" - Tomes 1 & 2 / 2 Un physique de rêve, une voix de velours, et un talent à toute épreuve... Un Noël pour aimer, Amalie Berlin La neige tombe sur Manhattan. Angelica ferait tout pour rendre le sourire à ses petits patients. Bien que bloqués dans leur lit d'hôpital, les enfants ont besoin de joie, en cette période de Noël... Heureusement, elle peut compter sur l'aide du Dr Wolfe McKeag, le chirurgien écossais qui s'invite dans ses rêves, la nuit. A force de travailler à son côté, elle se surprend un jour à vouloir briser la règle qu'elle s'est fixée de ne jamais mêler vie professionnelle et vie privée... Urgences sous la neige, Amalie Berlin Noël est là... Belle vient d'arriver à New York, et son nouveau poste d'infirmière urgentiste la comble de fierté et d'angoisse. Des vies sont en jeu, et il lui faut être à la hauteur des responsabilités qui lui incombent. Or, comment prendre confiance, alors que Lyons McKeag, le chef des urgences, se montre hostile avec elle ? Supportera-t-elle de collaborer avec lui, s'il la fait frémir de peur - et de désir ? Romans réédités