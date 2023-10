La trilogie de Franck. La table du fond, Silence, Le soir

La Table du fond Un face à face entre l'école et le théâtre, une confrontation entre la création et le monde de l'éducation où la salle de classe est le lieu de fiction. Dans La table du fond, Sylvie Salin cherche son fils qui ne rentre plus à la maison depuis trois jours. En rencontrant ses professeurs, elle découvre qu'il continue à venir au collège et qu'il y est heureux... Silence Dans "Silence" Sylvie Salin retrouve son fils, Franck, dans un bar où il a, semble-t-il, trouvé abri... Mais pourquoi Franck délaisse-t-il donc sa maison ? Le Soir Le père de Franck rentre chez lui après une semaine de travail, sans rien savoir de ce qui s'est passé en son absence. Son fils dort dans sa chambre et sa femme l'attend. En retrouvant son enfant, elle a aussi retrouvé son enfance.