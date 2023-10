Ainsi naissent les médicaments. Autour de la chimie du cerveau

C'est l'histoire de deux chercheurs, fascinés par les découvertes récentes de la chimie du cerveau et de la neuro-pharmacologie qui révolutionnent la neurologie et la psychiatrie, qui se découvrent, s'apprécient, puis s'aiment et décident de transformer cet amour en une vie d'action. C'est l'histoire de Jean-Charles Schwartz, un pionnier de la neurobiologie française, qui réunit, dans des conditions acrobatiques, une équipe de jeunes enthousiastes avec laquelle il découvre de nouveaux neurotransmetteurs cérébraux, ainsi que plusieurs cibles pour de futures classes de médicaments. C'est l'histoire de Jeanne-Marie Lecomte, riche d'une solide expérience industrielle dans le développement de médicaments révolutionnaires en neuropsychiatrie, qui le convainc d'appliquer ses découvertes et de travailler ensemble à la création de médicaments innovants. C'est l'histoire de cette création, une aventure pleine de rebondissements, de réussites et d'échecs, d'amitiés généreuses et de compétitions forcenées, qui aboutit au traitement de milliers de patients. C'est aussi une success story , celle d'une start-up pharmaceutique devenue entreprise multinationale grâce à un couple hors du commun. Une aventure scientifique et industrielle française exemplaire, et le roman d'une passion partagée.