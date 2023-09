Secrets de grands-mères. Edition 2024

Nos grands-mères ont en mémoire des tonnes d'astuces pas chères et vraiment efficaces ! Petits plats, recettes bien-être, astuces de jardinage, conseils de savoir-vivre ou confidences pour garder votre intérieur propre et agréable, cet Almaniak vous propose un secret par jour pour chouchouter votre quotidien et vous rendre la vie plus facile. Retrouvez de nombreux secrets : comment nettoyer un bijou, faire un masque de beauté, préserver la couleur de vos vêtements ou encore réussir vos boutures. Malin : une fois détachées, conservez vos fiches dans l'étui de votre Almaniak. Calendrier éphéméride, 1 page par jour, janvier à décembre. Format 11 x 14, 5 / 320 pages