Lights Out Tome 1 : On pole

Ancienne pilote de course, Lise a été obligée d'abandonner la compétition il y a plus de huit ans. Elle est partie brusquement, laissant derrière elle son petit-ami de l'époque et ses amis d'enfance. La jeune femme pense avoir tourné la page. Désormais, elle s'épanouie en tant qu'ingénieure stratégie pour Dark Crown, une célèbre écurie de F1. Mais tout bascule avec l'arrivée d'une nouvelle recrue. Owen est l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération... mais aussi son amour de jeunesse ! Le séduisant brun ne lui a jamais pardonné d'avoir disparu du jour au lendemain. Alors, quand il réalise qu'elle n'a jamais quitté le paddock, la colère le submerge. Mais pour le bien de leurs carrières, ils sont obligés de collaborer. Et dans le monde impitoyable de la F1, Owen, comme Lise, aurait bien besoin d'un allié... quitte à se laisser doucement entraîner dans le jeu de la séduction.