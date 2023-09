Examen AMF. Optimisez votre score !

Pourquoi un abrégé? Tout bachelier en études bancaires, mais aussi tout employé de banque ou de finance, doit passer la certification AMF, l'Autorité des marchés financiers. Les taux de réussite sont très faibles. Nous pensons donc qu'il y a un marché et une lacune à combler. Répondre au potentiel découragement des bachelors, étudiants ou débutants face à une matière dense et des ouvrages plus complets. Pallier à la difficulté de ne pas aller au bout de leur lecture. Il y a eu quelques mises à jour en termes de législation, mais toutes les mises à jour récentes seront présentes dans le livre. Comment ? Un livre "digest" abordable et accessible, plus facile à utiliser pour les étudiants en difficulté et avec une navigation libre au sein de l'ouvrage ainsi qu'une plateforme avec 350 quiz et plus de 10 vidéos et contact direct avec l'auteur. L'auteur, pilier de la 6e édition de Réussir l'AMF, propose une cohérence pédagogique par grands blocs (à la différence des 12 chapitres de Réussir l'AMF avec consultation linéaire) par thème, commencez par ce qui fait plaisir. En résumé : - Approche ciblée sur les points clés - Supprimer ce qui n'est pas essentiel à l'examen - Casser la logique de connaissance de l'AMF et l'impression de ne jamais voir le bout du tunnel Une approche pédagogique facilitée, appuyées de récapitulatifs des clés essentielles, de quiz, activités et astuces pour réussir plus rapidement. Enfin, les clients qui souhaitent toujours aborder plus en profondeur la certification peuvent toujours aller plus loin avec la 6e de Réussir l'AMF.