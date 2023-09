La magie du chat

Un matin d'automne, un drôle de chat est arrivé en ville. Il portait un grand chapeau noir et une vieille valise. Les souris se méfiaient de ses tours de magie. Tout le monde le fuyait, il faisait peur ! Mais il avait bon coeur... Une histoire sur la générosité, l'amour et le don de soi, à partager en famille. Les illustrations tendres et remplies de détails d'Alexandro Montagnana donnent une magie supplémentaire à ce bel album.